США: Иран обязан допустить инспекторов МАГАТЭ на все объекты

20.06.2020, 1:42, Новости дня

Соединенные Штаты вместе с другими странами будут настаивать на выполнении Ираном решений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в пятницу потребовавшегоот Тегерана предоставить инспекторам доступ на два иранских ядерных объекта.

Об этом заявили на брифинге после заседания Совета управляющих МАГАТЭ специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, посол Джеки Уолкотт, представляющая США в европейском отделении ООН в Вене, и Кристофер Форд, руководитель Бюро по международной безопасности и нераспространению в Госдепартаменте США.

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил в пятницу резолюцию, предложенную Францией, Германией и Великобританией, в которой содержится призыв к Ирану полностью сотрудничать с агентством по вопросам ядерной программы этой страны и разрешить доступ инспекторам МАГАТЭ на два своих объекта, куда международные специалисты не допускаются властями Ирана уже четыре месяца.

«Иран юридически обязан предоставить такой доступ», – говорится в резолюции МАГАТЭ. Агентство ссылается на участие Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия и его соответствующие обязательства.

Россия и Китай резолюцию не поддержали, о чем объявили заранее, а представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем выступлении на заседании МАГАТЭ заявил, что вопрос раздут: «Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе в данном конкретном случае представляется абсолютно ненормальной, поскольку здесь нет ни малейших рисков распространения. Если на площадках, которые стремится посетить Секретариат, и в самом деле велась незаявленная деятельность с небольшим количеством ядерного материала, то она была прекращена самим Ираном 16-17 лет назад».

Накануне заседания Михаил Ульянов опубликовал в «Твиттере» заявление несколько противоречивого толка: «Вызывает глубокое разочарование и озабоченность, что Тегерану и Секретариату все еще не удалось решить вопрос о доступе на две заинтересовавшие агентство площадки. Но оснований для чрезмерной драматизации этого вопроса нет».

Брайан Хук, комментируя для журналистов итоги заседания МАГАТЭ, заявил, что «По правде говоря, Ирану есть что скрывать. Вот почему почти год Иран отказывался отвечать на вопросы МАГАТЭ, и теперь отказывает инспекторам в доступе к потенциально чувствительным ядерным объектам. Если Ирану действительно нечего скрывать, то у него не должно быть проблем с предоставлением полного доступа инспекторам МАГАТЭ».

Спецпредставитель США по Ирану подтвердил ранее звучавшую позицию Белого дома: «Стоит напомнить всем, что только в прошлом месяце Верховный лидер Ирана одобрительно отозвался об «окончательном решении» Гитлера (имеется в виду нацистский термин «окончательное решение еврейского вопроса» – ред.). Иран регулярно угрожает стереть Израиль с карты мира. Подобному режиму, который угрожает уничтожить другую нацию, никогда не следует позволять получать средства для этого. Соединенные Штаты никогда не допустят этого».

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» на решение Москвы и Пекина не поддерживать резолюцию «европейской тройки», Брайан Хук сказал, что «Россия и Китай должны демонстрировать большую заботу об обеспечении миссии МАГАТЭ, нежели заботиться о защите Ирана».

Джеки Уолкотт, отвечая «Голосу Америки» на вопрос о дальнейших шагах США в случае отказа Ирана сотрудничать с МАГАТЭ, подчеркнула, что пока от Тегерана ожидается ясный ответ: «Сегодня Совет управляющих ясно заявил о своей позиции и направил четкий сигнал, и на самом деле следующий шаг должен быть со стороны Ирана. Иран должен обеспечить сотрудничество и доступ, который от него потребовало МАГАТЭ… Я думаю, что в ближайшие дни и недели мы будем очень внимательно следить за тем, что Иран собирается сделать, чтобы выполнить свои обязательства».

Между тем, Иран уже отреагировал на принятие резолюции МАГАТЭ жесткой критикой и отказом в доступе. В ходе заседания, представитель Ирана при МАГАТЭ Казем Гарибабади сообщил позицию руководства страны: «Ответ очевиден – основываясь на принципе суверенитета, ни одна страна не откроет свою территорию для инспекций, основанных лишь на непрекращающихся домыслах врага, даже если результат этих инспекций будет очевидным и докажет фальшивость этих домыслов».

В свою очередь, Кристофер Форд, общаясь с журналистами, пояснил, что на самом деле обеспокоенность вызывают не два, а три объекта: «Сейчас имеются свидетельства потенциального нахождения незаявленных ядерных материалов или активности в нескольких местах. Есть два объекта, к которым МАГАТЭ запросило доступ, и есть дополнительное место, при отборе проб окружающей среды возле которого были обнаружены частицы урана, что свидетельствует о потенциальном присутствии незаявленных материалов или проведении работ. Таким образом, речь идет о трех точках».

Официальные лица США воздержались от заявлений о возможных последствиях полного отказа Тегерана допустить специалистов МАГАТЭ в эти точки.