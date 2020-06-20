В Днепре погиб полицейский во время задержания злоумышленника

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20.06.2020, 1:36, Новости дня

Утром 19 июня в Днепре произошло разбойное нападение, для задержания правонарушителя патрульные полицейские получили приметы злоумышленника и описание автомобиля, сообщили в управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Во время отработки города полицейские заметили похожий по описанию автомобиль. Они приняли решение доставить водителя в отделение полиции для проверки.

“Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники”, – отмечено в сообщении.

Ранения получил 26-летний оперуполномоченный Шевченковского райотдела полиции Дарвин Потуданский. От полученных ран он скончался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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