 

“Никакой конспирологии”. Суркис объяснил, почему в Раде создали комиссию для расследования возможных злоупотреблений Павелко

20.06.2020, 1:36, Новости дня

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, почетный член УЕФА Григорий Суркис заявил в комментарии “РБК-Украина”, что не причастен к созданию временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных фактов злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.

“Павелко-гейт” возник вовсе не по итогам рассмотрения полицией заявления Суркиса. Его не существует в природе”, – отметил он.

По словам нардепа, “общественный интерес к данной теме детонировали” журналистские расследования о возможных злоупотреблениях руководством УАФ при реализации бюджетной программы “Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины” в 2017–2018 годах.

“В “Слуге народа” сочли резонансные материалы о коррупции под крышей Дома футбола достаточным основанием для специального депутатского расследования. И никакой конспирологии”, – сказал Суркис.

Журналисты программы “Схемы” (“Радіо Свобода”) в октябре 2018 года сообщили, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор “ФФУ Продакшн” закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным “Схем”, по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора “осело” более $1 млн.

В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.

В 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы строительства футбольных полей в 2017–2018 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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