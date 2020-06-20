 

Эфиопия решила заполнить плотину на Голубом Ниле без «благословения» Египта

20.06.2020, 1:30, Новости дня

Заполнение водохранилища ГЭС «Хидасэ» («Возрождение») на Голубом Ниле начнется даже без соглашения с Египтом и Суданом, сообщил глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев.

Андаргачев заявил, что его страна старается договориться с Египтом и Суданом, но намерена «следовать собственному графику вне зависимости от результатов переговоров».

По словам министра, «ГЭС будет бездействовать годами», если «ожидать благословения от других», Эфиопия «этого не допустит», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

«Мы считаем, что египетская сторона хочет диктовать нам условия и контролировать использование нами нашей же реки», – сказал Андаргачев.

Глава МИДа заявил, что его страна не собирается «спрашивать разрешения на реализацию собственных проектов на основе собственных водных ресурсов». По его словам, другие варианты «юридически и морально неприемлемы».

Эфиопия заявила, что «не будет обсуждать соглашение о разделе воды Голубого Нила», и отказалась передать вопрос на рассмотрение СБ ООН.



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