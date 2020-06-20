Разработан метод бесконтактного создания материалов с помощью лазера

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20.06.2020, 1:25, Новости дня

Международной группе ученых удалось впервые синтезировать жидкокристаллические полимеры. В их пленках бесконтактным образом под действием зеленого и красного лазеров были созданы разные рельефные структуры.

По словам ученых, такие материалы могут в будущем стать основой для бесконтактных модификаторов поверхности. Целью работы было изучение формирования поверхностного рельефа в образцах фоточувствительных жидкокристаллических полимеров во время облучения сфокусированным лазерным пучком разной длины волны.

Специалисты обнаружили, что пленки полимеров под сфокусированным поляризованным светом зеленого и красного лазеров деформируются совершенно по-разному.



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