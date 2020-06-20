 

Мнение: Белорусский протест

20.06.2020, 1:15, Разное

В Белоруссии после ареста кандидата Бабарико массы людей вышли на улицы. Стоит отметить, что команда Бабарико собрала 435 тысяч подписей для выдвижения его кандидатом – это, в общем-то, рекорд.

Трудно сказать, массовый выход людей на улицу связан с поддержкой Бабарико или наоборот – с неприятием Лукашенко, но события развиваются по весьма неблагоприятному для Лукашенко сюжету.

Естественно, что в массовом протесте будут искать чью-то руку, а реакция на него будет однозначной – террор, но проблема начинает выходить за допустимые рамки.

Тонкость в том, что Лукашенко серьезно побил горшки с Кремлем, вполне резонно отказавшись от сомнительного сценария аннексии Белоруссии под вывеской "Союзного государства". Но террор против оппозиции создаст ему проблемы, причем, возможно, неразрешимые, с Западом. Прежняя модель балансирования на противоречиях Европы и России, которая была вполне разумной для сохранения суверенитета Белоруссии, сегодня не работает. Но создать противовес одной стороне в лице другой у Лукашенко может и не получиться. Плюс резко начала таять легитимность, причем даже весьма сервильные опросы общественного мнения, проводимые в апреле, давали Лукашенко поддержку всего в 24 процента. Не сравнить с путинскими заоблачными показателями, но здесь объяснение весьма прозаическое – Лукашенко просто меньше врет. Этого уже достаточно, чтобы демонстрировать такой весьма слабоватый уровень доверия. В реальности уровень доверия к Лукашенко существенно ниже, его оценивают от 3 до 7-9 процентов максимум (ЦИК дает 11). У Лукашенко теперь новая кличка "Саша три процента".

Что будет к выборам, сказать сложно. Деваться Лукашенко некуда – нужно натягивать результат. Однако согласятся ли белорусы с такой постановкой вопроса – это сейчас неизвестно. Конечно, ключевым показателем становится позиция силовиков. Готовы ли они превратиться в карателей – тут однозначно ответить непросто.

Источник: Эль Мюрид



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