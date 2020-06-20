Литва заявила об «историческом ревизионизме» России

20.06.2020, 1:08, Новости дня

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ якобы занимается «историческим ревизионизмом».

Науседа сообщил в Twitter, что Москва предпринимает «усилия по реабилитации пакта Молотова – Риббентропа и его секретных протоколов». РФ якобы использует «исторический ревизионизм» против «стран Балтии и Польши». Науседа подчеркнул, что пакт не раз «осуждался международным сообществом».

«Вторая мировая война ввергла Европу в кровавый хаос», – сообщил он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

В частности, Путин объяснил, почему Советскому Союзу пришлось подписать пакт Молотова – Риббентропа.

Российский президент в статье привел многочисленные исторические факты. В частности, он описал события 1939 года, когда, «решая свои военно стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии» – «на договорной основе, при согласии избранных властей».