South China Morning Post – в США намерены укрепить своё космическое превосходство над Россией и Китаем

20.06.2020, 1:05, Новости дня

Новая оборонная космическая стратегия США обозначает Россию и Китай основными стратегическими угрозами и предлагает ряд мер по противодействию «потенциальным противникам», пишет South China Morning Post. При этом эксперт Ху Куисонг отмечает, что США и так обладают превосходством в космосе: целью их новой стратегии является упрочение своего преимущества над Россией и, особенно, над Китаем, работающим над спутниковой сетью BeiDou.



Reuters

В США опубликовали новую космическую оборонную стратегию, целью которой является сохранение американского превосходства в военной, коммерческой и прочих сферах, в которых США испытывают конкуренцию со стороны РФ и Китая, пишет South China Morning Post.

В своём стратегическом отчёте Пентагон называет Китай и Россию основными стратегическими угрозами для США, пишет издание. Кроме того, в стратегии отмечается, что действия, намерения и военные стратегии «потенциальных противников» превратили космос в поле военного противостояния.

«И Китай, и РФ военизируют космос с целью уменьшить военную эффективность США и их союзников, а также бросить вызов нашей свободе действий в космосе», — приводит издание отрывок из отчёта. Согласно новой стратегии, минобороны США сделает ряд изменений в своей космической программе для того, чтобы противостоять новым вызовам и угрозам. К числу таких изменений относится развитие Космических сил армии США, сотрудничество с другими государственными структурами и частными компаниями, а также совместная работа с союзниками и партнёрами.

«США уже имеют превосходство в космосе. Почти половина всех военных спутников и спутников двойного назначения являются американскими. Следом идут РФ и Китай. Целью Вашингтона является увеличение своего отрыва, особенно от Китая, близкого к завершению программы BeiDou», — отмечает Хе Куисонг, эксперт по космической обороне Шаньхайского университета.

По словам китайского военного эксперта Жоу Жеминя, целью сети BeiDou является создание глобального навигационного сервиса через 15 лет. Как пишет South China Morning Post, Китай очень активно инвестирует в BeiDou: первые спутники были запущены в 2000 году.

«Вашингтон может использовать глобальные планы BeiDouкак предлог для сдерживания дальнейшего развития этой системы», — считает Жеминь. По мнению китайского эксперта, новая стратегия Пентагона может создать для BeiDou дополнительные барьеры.