Мнение: Как я отказался носить тюремную робу

20.06.2020, 1:00, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

30 мая 2010 года (воскресенье)

Приезжали Булат и Лейсан. Был наплыв посетителей и все четыре комнаты свиданий оказались занятыми.

Пришлось расположиться в беседке напротив помещения оперативного дежурного. Со стороны могло показаться, что это не свидание осужденного с женой и сыном, а воскресный семейный пикник. Картина достойная Лени Рифеншталь. Той самой, которая умудрилась выбирать такие ракурсы съемок, что документальные фильмы о гетто и концлагерях выглядели фильмами о домах отдыха.

Булат безумолку говорил о школе, о тренировках, о занятиях брейком, о предстоящей поездке в Испанию. А ведь Лейсан не хотела ехать, мол, денег и так нет, что еле сводит концы с концами, и вообще, не дело, мол, отдыхать, когда муж сидит. Еле уговорил принять приглашение:

– Мне будет хорошо от мысли, что вам с Булатом хорошо. А при мысли, что из-за меня вы отказались от летнего отдыха, мне будет еще хуже – сказал я жене во время одного из телефонных звонков.

В общем, приглашение принято. Если посольство Испании не откажет в визе, 8 июня Лейсан и Булат вылетят в Барселону.

Поймал себя на мысли, что мне было бы намного легче отбывать незаслуженное наказание, если до моего освобождения они вообще задержались в Европе. Или жили хотя бы за пределами Татарстана.

Около четырёх дня освободилась одна из комнат свиданий, и мы покинули приютившую нас беседку.

Время свидания, как всегда, пролетело стремительно.

***

У Рустама Н. умер отец. Администрация колонии проигнорировала статью 97 УИК РФ и не отпустила парня на похороны. Это, несмотря на то, что парень – «аварийщик», в колонию приехал не этапом, а «своим ходом».

31 мая 2010 года (понедельник).

Отнёс в спецчасть два заявления. Одно – в прокуратуру по надзору. Второе – в Елабужское межрайонное отделение СКП РФ по РТ.

У прокуратуры потребовал вмешаться и обязать администрацию ФБУ КП-17 убрать мою фотографию со стенда «профилактический учет». Поскольку обвинение меня в том, что я «склонен к дезорганизации», т.е. «склонен к применению насилия или к угрозе применения насилия с целью воспрепятствования исправления осужденных» (именно так трактует «дезорганизацию» ст.321 УК РФ) – это клевета и оскорбление.

В СКП же потребовал возбуждения уголовного дела по статьям 129 и 130 УК РФ за распространение не соответствующих действительности сведений о моей «склонности к дезорганизации».

***

Руководство колонии продолжает делать вид, что я хожу в свинарник. Я продолжаю делать вид, что разнарядка «свинарник – …Муртазин» не имеет никакого отношения ко мне. И не хожу в свинарник.

1 июня 2010 года (вторник)

Получил повестку, что завтра Мамадышский райсуд рассмотрит моё заявление о правомерности приказа о переводе меня с должности «рабочий бани» на должность «разнорабочий свинарника».

***

Продолжает болеть спина. Хожу, как проглотивший лом.

***

Человек ко всему привыкает. Перебои со светом и водой уже стали привычными и не раздражают. Перебои, видимо, происходят потому, что оборудование изношено. Но это только предположение. А вот почему уже к обеду в кранах исчезает вода, известно достоверно. Насосы не успевают накачать воду в баки, потому что очень много воды уходит на полив полей. Вода нужна капусте, моркови, огурцам и прочим сельхозкультурам. Осужденным вода тоже нужна. Но они вполне могут перебиться. Не огурцы же.

***

Решил реализовать право, предоставленное мне (как и всем осужденным, содержащимся в колониях-поселениях) министром юстиции России. Именно министр юстиции России ещё в 2005 году издал приказ, которым утвердил «Правила внутреннего распорядка в исправительных учреждениях» (ПВР). А согласно статьи 14 этих Правил осужденные, содержащиеся в колониях-поселениях, могут вообще не надевать тюремную робу, а ходить в вольной одежде. Право это – безусловное, не требующее разрешения администрации.

На проверку пошел в джинсах и футболке. Сотрудники колонии растерялись, когда на требование одеть робу ответил:

– Если вы ставите себя выше министра юстиции России и отменяете его приказ, я, конечно, одену робу. Только, будьте любезны, дайте мне письменный приказ.

Пообещали. Посмотрим, как дальше будут развиваться события.