Мнение: Некоторые вещи совсем непонятны: лицо бренда, пришел в сознание, Домогаров, убитые дети

20.06.2020, 0:54, Разное

Некоторые вещи непонятны совсем. “Надежда Жукова стала лицом спортивного бренда”. Это медсестра в прозрачном СИЗ. Почему лицом? Когда ее лицо никому не известно. Теперь уже засветили. Фигура лучше. Пусть фигурой бренда станет.

“Стрелок Галаев пришел в сознание”. Как он может придти в сознание, если он теперь никогда уже в сознание не придет. В лучшем случае – к высшей мере наказания.

Актер Александр Домогаров сказал, что из-за нападок на Ефремова “ради такого зрителя на сцену не хочет выходить”. Но пьяный Ефремов человека убил. Не надо себя с ним ассоциировать. И пора бросать пить, если такие ассоциации возникают. А на сцену можно и не выходить. Главное, за руль не садиться пьяным.

А еще, я, как отец, никак не могу понять, как влюбленный ублюдок мог убить детей?! Пусть девушку, которая его отвергла. Но детей?! Это по-настоящему страшно, по-моему.

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