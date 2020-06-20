ФК «Сочи» с Кокориным выиграл у молодого состава «Ростова» со счетом 10:1

20.06.2020, 0:48, Новости дня

Матч 23-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги завершился победой «Сочи» над «Ростовом», состав которого стал самым молодым в истории РПЛ.

ФК «Сочи» победил со счетом 10:1. При этом средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составлял 17,2 года, так как основная и молодежная команды оказались на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом, передает ТАСС.

При этом в «Сочи» отказались перенести матч на 19 июля. Гендиректор клуба заявил, что «дело не в «Сочи»,

«Мы не виноваты в том, что произошло в "Ростове", у нас не было возможности переносить матч», – сказал он, добавив, что клуб «доигрывает чемпионат, каждое очко на вес золота».

Голы за «Сочи» забили Андрей Мостовой, Александр Кокорин, Антон Заболотный, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Никита Колдунов. При этом Кокорин оформил хет-трик, пишет «»Фонтанка.

«Ростов» забил единственный гол на первой минуте. Кроме того, вратарь ростовчан Денис Попов отбил пенальти.