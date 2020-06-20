В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка

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20.06.2020, 0:33, Новости дня

В Перми произошел трагический инцидент — в банном комплексе погибла шестилетняя девочка. Мать ребенка подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Несчастный случай произошел в пятницу, 19 июня. 43-летняя женщина отдыхала в компании и взяла с собой дочь. В один момент мама оставила девочку без присмотра. В результате ребенок утонул в бассейне.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили лиц, которые обнаружили девочку и оказали ей первую медицинскую помощь, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

В ближайшее время мать девочки будет допрошена в качестве подозреваемой. Проведено медицинское освидетельствование с целью установления состояния ее опьянения. В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозят исправительные работы или лишение свободы до двух лет.



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