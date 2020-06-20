 

Чемпионат Англии. “МанЮнайтед” на выезде вырвал ничью в матче с “Тоттенхэмом”

20.06.2020, 0:33, Новости дня

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на поле домашней арены сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" – 1:1. Лондонцы довели безвыигрышную серию в АПЛ до четырех игр – две ничьи, два поражения.

У хозяев поля голом на 27-й минуте отметился Стивен Бергвейн, которому ассистировал Серж Орье, а у гостей единственный мяч забил Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" довел беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Тоттенхэм" расположился на восьмой строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре английской премьер-лиги подопечные Жозе Моуринью во вторник, 23 июня, примут "Вест Хэм Юнайтед", а "Красные дьяволы" на следующий день дома сыграют с "Шеффилдом".



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