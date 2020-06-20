 

Украинская армия подвергла Луганск мощному обстрелу

20.06.2020, 0:33, Новости дня

В Луганской народной республике сообщили о мощных обстрелах с украинской стороны. Один мирный житель погиб и еще трое пострадали. Также были повреждены жилые дома.

Ответным огнем ополченцы ликвидировали огневую точку украинской армии. Убиты двое киевских силовиков, один ранен. Кроме того, уничтожен миномет, из которого противник обстреливал Донбасс.

В Луганске также потребовали от мировой общественности зафиксировать очередной намеренный удар ВСУ по мирным кварталам, сообщает "Россия 24".



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