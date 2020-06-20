Беларусь: выборы на фоне арестов

20.06.2020, 0:30, Новости дня

«Страну они не получат!», – эмоционально заявил Александр Лукашенко перед камерами белорусских телекомпаний. В начале июня выяснилось, что 65-летний «последний диктатор Европы», бессменно возглавляющий страну с 1994 года, обладает крайне низким электоральным рейтингом, который, по данным неофициальных замеров общественного мнения, колеблется в пределах 3 – 7 процентов.

На предыдущих выборах, прошедших в 2015 году, он, согласно официальным данным, получил 83,49% голосов избирателей при явке 87,2% от списочного состава.

Однако, со второй половины мая, когда стартовал сбор подписей в поддержку «кандидатов в кандидаты» президентов Республики Беларусь, к пикетам команд вероятных соперников Лукашенко выстраивались длинные очереди, чтобы поддержать выдвижение Виктора Бабарико, Светланы Тихановской и Валерия Цепкало. Вскоре после этого, начались задержания активистов, работавших волонтерами в штабах Тихановской и Бабарико, а 16 июня стало известно о задержании самого Бабарико – бывшего председателя правления Белгазпромбанка, а также и его сына.

Вскоре после этого появилось заявление внешнеполитической службы Европейского союза, где содержался призыв немедленно освободить обоих задержанных. «Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления», – говорилось в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил под сомнение аргументы ГБК Республики Беларусь о том, что за самым рейтинговым конкурентом Лукашенко стоят некие высокопоставленные «кукловоды», имея в виду связи банка Бабарико с «Газпромом»: «Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» связалась с белорусскими и российскими экспертами и узнала их точку зрения о ситуации в республике в разгар предвыборной кампании.

Нельсон Мандела или Вацлав Гавел

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук выдвигался кандидатом в президенты Беларуси от Объединенной гражданской партии на выборах 2010 года. Оценивая реакцию международных организаций, он отмечает, что в течение ряда последний лет Европейский Союз был вынужден сотрудничать с режимом Лукашенко в рамках так называемого «Минского диалога», направленного на поиски урегулирования ситуации во временно неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

«Там собираются разного рода политики и эксперты, которые в присутствии журналистов обсуждают повестку дня, и, по мысли организаторов этого формата, им было важно убедить белорусское руководство, что диалог – это важно, конструктивно, и он ведет к постепенной демократизации в Беларуси. Судя по тем событиям, которые мы сегодня видим, этот формат, по мнению белорусских властей, полностью провалился. И очередные заявления чиновников ЕС направлены сами на себя, но никак не влияют на то, что делают белорусские власти», – считает Романчук. Он добавил, что заявление внешнеполитической службы ЕС является всего лишь «сотрясением воздуха», поскольку адресовано не представителям гражданского общества республики, а властям Беларуси, с которыми Брюссель «сотрудничал и ранее».

Романчук скептически относится и к словам Лукашенко о внешнем влиянии на оппозицию. «Традиционно он ищет то “руку Америки”, то “руку Европейского Союза”. Сейчас пришла очередь “руки Кремля”. То есть всегда во времена кризиса в нагнетании ситуации виноваты внешние силы. На прошлых президентских выборах к нам, якобы, какой-то джип с оружием прорывался с украинской территории. Но потом ни джипа, ни оружия не нашли. А сейчас под каток этой истерии попал один из кандидатов в президенты, и главной претензией к нему является то, что он – проект неких олигархов и “кукловодов”, намекая на Кремль и “Газпром”», – продолжает Ярослав Романчук.

По его словам, Виктор Бабарико «не только сумел консолидировать поддержку достаточно большой части белорусского общества», но при неблагоприятном варианте развития событий имеет все шансы «стать главным политическим заключенным Беларуси», а затем – «белорусским Нельсоном Манделой – не дай бог, конечно, столько в тюрьме сидеть, либо нашим Вацлавом Гавелом. То есть, у него будет статус человека, которого поддерживает народ и у которого есть некая конструктивная повестка дня», – заключает Ярослав Романчук.

Симптом усталости от несменяемой власти

Политический обозреватель Александр Класковский называет упомянутое заявление «символическим жестом», который в реальности «вряд ли что-то меняет в политическом раскладе Беларуси».

Власти Беларуси, напоминает Класковский, привыкли и к более жесткому прессингу со стороны Брюсселя и Вашингтона. И в нынешней ситуации, когда у Лукашенко появились серьезные соперники, ему «не до церемоний, не до сантиментов, и не до пиаровских соображений, тем более, что вместо традиционной оппозиции ему противостоят те, от кого он угрозы не ожидал», –0 подчеркнул Класковский Русской службе «Голоса Америки».

На руку действующему президенту Беларуси играет и то, что Евросоюз с США заняты собственными проблемами – борьбой с коронавирусом и протестами под лозунгом Black Lives Matter. «То есть, сейчас для западных политиков белорусские проблемы по продвижению демократии, я думаю, далеко не на первом месте. И в этом плане для Лукашенко ситуация достаточно выгодная», – считает эксперт.

Класковский высказал предположение, что и Сергей Тихановский, и Виктор Бабарико получат условные сроки и будут отпущены вскоре после 9 августа, «чтобы не плодить новых политических заключенных». То есть, когда «Лукашенко, почти наверняка, оформит себе еще пять лет президентства. Хотя мы видим, что люди выстаивали в многокилометровых очередях, чтобы отдать подпись за альтернативных кандидатов, и это – симптом усталости от несменяемой власти, симптом массового недовольства правления Лукашенко, которое завело страну в экономический тупик»,– считает Александр Класковский.

По его словам, у президента Беларуси есть действенные инструменты для достижения нужного ему результата – «это и свои люди в избиркомах, и силовой аппарат, который хорошо натренирован и оснащен, и там не видно никакого раскола».

Инструменты манипулирования

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин напоминает, что за годы своего президентство Александр Лукашенко использовал различные способы подавления политической оппозиции, чтобы оставаться единственным заметным политиком в своей стране.

«И митинги разгонялись, и кандидаты в президенты садились в тюрьму – всего там хватало. Но Лукашенко успешно правил не только потому, что подавлял оппозицию, но и потому что подкармливал народ. Но эта кормежка в значительно степени зависела от симбиоза Беларуси с Россией», – подчеркнул Травин в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

Теперь у президента Беларуси остался только инструмент подавления, поскольку Владимир Путин предпринимает усилия по реализации положений Договора о Союзном государстве. И белорусские предприятия, ранее наполнявшие западные регионы России более дешевыми и сравнительно качественными товарами, поставлены под угрозу утраты российского рынка сбыта. «Поэтому позиции Лукашенко становится слабее, и, поскольку все труднее подкармливать свой народ, приходится жестче подавлять оппозицию», – отмечает Травин.

При этом, как отмечает профессор ЕУСПб, в России политическая ситуация, в целом, схожа с белорусской, с учетом того, что Владимир Путин не допускает участия в выборах сильных конкурентов. Поэтому, я думаю, что на российских выборах в 2024 году, которые, опять-таки, пройдут с участием Путина, будут несколько отличаться от ситуации в Беларуси. У нас больше инструментов манипулирования и меньше грубого подавления с рассадкой по тюрьмам», – считает он.

При этом Травин не исключает, что Лукашенко будет не так просто переизбраться на очередной срок: «Потому что Лукашенко стал вести себя слишком независимо по отношению к российскому руководству, и создание проблем для “батьки” может входить в репертуар действий Кремля. Это будет не обязательно смена президента Беларуси – Кремль уже пытался это сделать в Украине, и все закончилось явно не его победой. Но какие-то проблемы для Лукашенко могут создаваться, чтобы он был сговорчивее в случае создания реального Союзного государства России и Беларуси, которое, конечно, нужно Путину», – заключает Дмитрий Травин.