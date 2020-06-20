Арахамия рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе в Украине

20.06.2020, 0:24, Новости дня

19 июня в Верховной Раде Украины не рассматривали законопроект об игорном бизнесе из-за срочных непредвиденных вопросов. Об этом 19 июня заявил глава фракции “Слуга Народа” Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“У нас был, на самом деле, выбор: либо зайти в рассмотрение закона про игорный бизнес и продолжить через неделю, во вторник, но таким образом мы связываем себе руки и, если за эту неделю произойдет что-то непредвиденно более срочное – мы уже не имеем права никакой другой вопрос рассматривать, пока не закончим рассмотрение закона про игорный бизнес”, – заявил Арахамия.

Он отметил, поскольку к законопроекту подано 3,5 тыс. правок, его рассмотрение может занять несколько дней.

“Поэтому мы приняли решение сегодня просто не заходить в этот процесс… Но основной план на сегодня – в следующий вторник [23 июня] его начать и где-то к четвергу [25 июня] его завершить”, – заявил Арахамия.

Законопроект об игорном бизнесе не первостепенной важности, но ему уже девять месяцев, отметил Арахамия.

“В этом году есть ожидаемые поступления в бюджет. Если мы хотим получить эти деньги, то его нужно принимать уже на следующей неделе… Если мы хотим 7 млрд. грн. в этом году, мы его должны поставить по-ранее. В случае если не хотим, и сознательно от этого отказываемся, можем перенести [рассмотрение] на позже”, – подитожил он.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. Комитет начал их рассматривать 3 июня. Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок займет около недели.