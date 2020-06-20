США нашли альтернативы ВОЗ

20.06.2020, 0:16, Новости дня

Вашингтон смог найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам, сообщил директор управления по вопросам иностранной помощи Госдепа Джим Ричардсон.

Он сообщил, что найдены «альтернативные исполнители» для международных проектов в области здравоохранения, за исключением проблемы лечения полиомиелита, передает ТАСС.

При этом Ричардсон отметил, что в США существует «удивительный состав религиозных НПО, подрядчиков и других многосторонних организаций». По его словам, они способны заменить ВОЗ.

Однако США «все еще сложно найти партнеров по полиомиелиту».

Ричардсон сообщил, что США официально уведомят ВОЗ о выходе. На выход из организации потребуется время, отметили в Госдепе.

В конце мая глава американского государства Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ. Позднее он заявил, что «не пересматривает» решение о выходе.