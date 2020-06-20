Эксперты выяснили, что поможет снизить риск смерти от рака

20.06.2020, 0:15, Новости дня

Во время исследования, которое было посвящено сидячему образу жизни и смертности от рака, ученые обнаружили, что отсутствие физической нагрузки напрямую связано с высоким риском смерти от онкологического заболевания.

Обнаружилось, что у людей, которые придерживались сидячего образа жизни, риск смертности от онкологии был на 82% выше, чем у более активных участников эксперимента. По словам специалистов, это первое исследование, результаты которого продемонстрировали тесную связь между смертностью от онкологических заболеваний и малоподвижным образом жизни.

По словам экспертов, всего 30 минут физической нагрузки в день уменьшают риск смерти от рака на 31%. При активности с низкой интенсивностью это показатель снижается на 8%.