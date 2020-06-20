 

Эксперты выяснили, что поможет снизить риск смерти от рака

20.06.2020, 0:15, Новости дня

Во время исследования, которое было посвящено сидячему образу жизни и смертности от рака, ученые обнаружили, что отсутствие физической нагрузки напрямую связано с высоким риском смерти от онкологического заболевания.

Обнаружилось, что у людей, которые придерживались сидячего образа жизни, риск смертности от онкологии был на 82% выше, чем у более активных участников эксперимента. По словам специалистов, это первое исследование, результаты которого продемонстрировали тесную связь между смертностью от онкологических заболеваний и малоподвижным образом жизни.

По словам экспертов, всего 30 минут физической нагрузки в день уменьшают риск смерти от рака на 31%. При активности с низкой интенсивностью это показатель снижается на 8%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Европейским отелям дали рекомендации для возобновления туризма

14.04 / Китай прислал в Москву более 20 тонн средств для борьбы с коронавирусом

27.05 / В Fitch назвали условие «выживания» американского сланца

10.06 / Военные и гражданские: вакцину от COVID-19 испытывают на двух группах добровольцев

05.06 / Власти Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

04.06 / В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей из многодетной семьи

13.06 / “Такие слова даже не нужно употреблять”. Марченко заявил, что Украина не нуждается в реструктуризации госдолга

05.05 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, ранен украинский военный

21.04 / Греф оценил возможность дефолта в России

30.04 / Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве оказалась младше 45 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска