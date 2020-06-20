 

Нарышкин принял корреспондента Би-би-си в штаб-квартире СВР

20.06.2020, 0:08, Новости дня

У РФ нет доверия к заявлениям официального Лондона о событиях в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Корреспондента Би-би-си приняли в штаб-квартире СВР. Как заявили в Би-би-си, прежде иностранные журналисты туда не допускались.

По словам Нарышкина, Москву «не убеждают» заявления, что «за произошедшим» в Солсбери, «весьма вероятно, стоят русские», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. 

Нарышкин, который является председателем Российского исторического общества, выразил сожаление в связи с осквернением памятника Уинстону Черчиллю в Лондоне: «Черчилль был по-настоящему великим человеком, великим политическим лидером. Как жаль, что такое произошло со статуей. Как можно так относиться к собственной истории?».

Кроме того, он высказался о якобы устроенной Москвой кампании по дезинформации относительно коронавируса: «Разве являются дезинформацией те фактические данные, что РФ искренне предложила помощь Италии?». Нарышкин отметил, что РФ «направила оборудование и сотни врачей».

Напомним, Нарышкин также заявил, что на Западе ошибаются, считая, что миром можно управлять из Вашингтона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Из-за коронавируса у жены Зеленский переходит на особый режим работы

17.04 / Девочка выжила после падения с пятого этажа на севере Томской области

23.04 / Случаи коронавируса выявили на более чем 25 военных кораблях США

15.06 / Названа дата проведения “Евровидения” в 2021 году

21.05 / Боевики на Донбассе ранили трех украинских военнослужащих – штаб ООС

17.06 / На российском авторынке появилась новая схема мошенничества

06.05 / Киевский суд арестовал украинца, освобожденного в рамках апрельского обмена с боевиками “ЛДНР”. В 2014-м его подозревали в убийстве

08.06 / Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

23.04 / Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

18.05 / О цензуре, “Ведомостях” и Александре Сергеевиче 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска