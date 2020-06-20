Нарышкин принял корреспондента Би-би-си в штаб-квартире СВР

20.06.2020, 0:08, Новости дня

У РФ нет доверия к заявлениям официального Лондона о событиях в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Корреспондента Би-би-си приняли в штаб-квартире СВР. Как заявили в Би-би-си, прежде иностранные журналисты туда не допускались.

По словам Нарышкина, Москву «не убеждают» заявления, что «за произошедшим» в Солсбери, «весьма вероятно, стоят русские», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Нарышкин, который является председателем Российского исторического общества, выразил сожаление в связи с осквернением памятника Уинстону Черчиллю в Лондоне: «Черчилль был по-настоящему великим человеком, великим политическим лидером. Как жаль, что такое произошло со статуей. Как можно так относиться к собственной истории?».

Кроме того, он высказался о якобы устроенной Москвой кампании по дезинформации относительно коронавируса: «Разве являются дезинформацией те фактические данные, что РФ искренне предложила помощь Италии?». Нарышкин отметил, что РФ «направила оборудование и сотни врачей».

Напомним, Нарышкин также заявил, что на Западе ошибаются, считая, что миром можно управлять из Вашингтона.