Русский музей украсил защитные маски Малевичем

19.06.2020, 23:20, Новости дня

Защитные маски с надписью "Держи дистанцию" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 выпустил Государственный русский музей. Для полезных сувениров были выбраны принты с мотивами творчества Каземира Малевича. На медицинской маске изображен человек с картины основоположника супрематизма "Спортсмены". В оригинале четверо стоят близко друг к другу.

"Но в нынешних реалиях персонажи Малевича держат дистанцию", — отмечается в Instagram Русского музея.

Стоит такая маска 400 рублей за штуку и предлагается к покупке через Интернет. Маски представлены в двух цветах – в белом и черном цвете. Внутри многоразовых масок из хлопка используется фильтр из медицинской ткани.

Русский музей пошел по стопам Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Ранее там выпустили целую коллекцию защитных многоразовых масок с изображениями известных скульптур и изоблражениями картин из выставочных залов музея. Маски и перчатки, кстати, обязательны при посещении музеев.