 

Русский музей украсил защитные маски Малевичем

19.06.2020, 23:20, Новости дня

Защитные маски с надписью "Держи дистанцию" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 выпустил Государственный русский музей. Для полезных сувениров были выбраны принты с мотивами творчества Каземира Малевича. На медицинской маске изображен человек с картины основоположника супрематизма "Спортсмены". В оригинале четверо стоят близко друг к другу.

"Но в нынешних реалиях персонажи Малевича держат дистанцию", — отмечается в Instagram Русского музея.

Стоит такая маска 400 рублей за штуку и предлагается к покупке через Интернет. Маски представлены в двух цветах – в белом и черном цвете. Внутри многоразовых масок из хлопка используется фильтр из медицинской ткани.

Русский музей пошел по стопам Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Ранее там выпустили целую коллекцию защитных многоразовых масок с изображениями известных скульптур и изоблражениями картин из выставочных залов музея. Маски и перчатки, кстати, обязательны при посещении музеев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Бар, где приходили следственные действия по делу Ефремова, закрыт

23.04 / Эксперт: Отчаянное положение заставило ПНС Ливии вспомнить о ЧВК «Вагнера»

15.06 / Арахамия заявил, что Рада проголосует за назначение Абрамовского главой Минприроды. Неделю назад его кандидатуру отозвали “из-за форс-мажора”

30.04 / Прожившая в браке 73 года пара из США умерла от коронавируса в один день

10.06 / Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

01.05 / Отрезанная голова девочки в Харькове. Суд взял под стражу мать погибшей

14.06 / Виктория Боня заявила о спасении души Михаила Ефремова

28.05 / Автокинотеатры, библиотеки и химчистки возобновили работу в Подмосковье

29.05 / Россия опередила Саудовскую Аравию по экспорту нефти в США

16.04 / Россияне пожаловались на случаи принуждения к увольнению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска