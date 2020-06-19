 

“Позор российского футбола”. Колосков высказался о матче “Сочи” – “Ростов”

19.06.2020, 23:20, Новости дня

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче 23-го тура чемпионата России, в котором футболисты "Сочи" разгромили "Ростов" со счетом 10:1.

Перед игрой у шестерых футболистов "Ростова" выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. В итоге в составе ростовчан на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч.

"То, что произошло – это позор российского футбола и, в частности, для "Ростова". Какими мозгами надо располагать, чтобы запустить срыв накануе старта? Кто-то поехал в гости, кто-то еще куда-то вышел, – приводит слова Колоскова "РИА Новости". – Мне кажется, это может ударить по имиджу нашего футбола на международной арене. Это элементарное разгильдяйство".

У победителей хет-трик оформил Александр Кокорин (15-я, 44-я, 51-я минуты), по два раза отличились Антон Заболотный (45+1, 47) и Дмитрий Полоз (75, 86), а также по разу забили Иван Новосельцев (53) и Никита Колдунов (87).

"Сочи" одержал четвертую победу кряду в РПЛ и с 27 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе 38 очков.



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