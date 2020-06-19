Нигматуллин: вратарь “Ростова” – светлое пятно в гнусной истории, которую сотворил “Сочи”

19.06.2020, 23:20, Новости дня

Бывший голкипер сборной РФ Руслан Нигматуллин оценил игру вратаря "Ростова" Дениса Попова в матче 23-го тура российской премьер-лиги против "Сочи" (1:10). 17-летний футболист был признан лучшим игроком встречи.

Перед игрой у шестерых футболистов "Ростова" выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. В итоге в составе ростовчан на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч.

На 26-й минуте Попов отразил пенальти, который исполнял Антон Заболотный. Денис также совершил 15 сейвов в игре и побил рекорд РПЛ по данному показателю.

"Что-то светлое ведь должно было быть в этой гнусной истории, которую сотворили футболисты и руководство "Сочи", – приводит слова Нигматуллина Sport24.ru. – Поэтому игра юного вратаря "Ростова" Дениса Попова произвела хорошее впечатление. Несмотря на 10 пропущенных мячей, он держался молодцом, отразил пенальти и совершил много сейвов".

Напомним, у победителей хет-трик оформил Александр Кокорин (15-я, 44-я, 51-я минуты), по два раза отличились Антон Заболотный (45+1, 47) и Дмитрий Полоз (75, 86), а также по разу забили Иван Новосельцев (53) и Никита Колдунов (87).

"Сочи" одержал четвертую победу кряду в РПЛ и с 27 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе 38 очков.