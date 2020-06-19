Соцопрос: большинство американцев поддерживает мирные протесты

19.06.2020, 23:18, Новости дня

Большинство американцев положительно относятся к мирным демонстрациям против системного расизма и жестокости полицейских, которые недавно охватили всю страну, многие жители США думают, что протесты принесут положительные изменения. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром исследований по связям с общественностью NORC по заказу «Ассошиэйтед пресс».

Несмотря на колоссальные противоречия, возникшие в ходе демонстраций между правоохранительными органами и участниками протестов, опрос также свидетельствует, что большинство американцев считает, что полиция и силы безопасности в целом адекватно отреагировали на протесты. Несколько меньшее количество респондентов полагают, что сотрудники правоохранительных структур использовали чрезмерную силу.

Согласно результатам опроса, 54% американцев одобряют протесты. Противоположной точки зрения придерживаются 32%, еще 14% относятся к протестам нейтрально.

44% участников опроса считают, что протесты могут изменить страну к лучшему, 21% полагают, что массовые демонстрации могут ухудшить обстановку, а около трети респондентов считают, что протесты не будут иметь большого значения.

7% респондентов заявили, что они участвовали в протестных акциях в последние несколько недель, причем около половины участников демонстраций оказались белыми.

Примерно 8 из 10 афроамериканцев одобряют протесты. Среди белых американцев сторонников протестов оказалось около половины, примерно треть белых негативно относятся к событиям последних недель.

27% респондентов заявили, что протесты были преимущественно мирными, 22% назвали протесты в основном насильственными. Более половины респондентов признают, что во время мирных протестов происходили вспышки насилия.

55% американцев считают, что правоохранительные органы должным образом отреагировали на недавние протесты, в то время как 44% обвиняют полицию в чрезмерном применении силы. По мнению 54% респондентов, реакция президента Дональда Трампа, предложившего направить в города вооруженные силы, усугубила ситуацию. Только 12% считают, что действия Трампа улучшили ситуацию. 33% сказали, что реакция президента не оказала влияния на происходящее.

Примерно 6 из 10 белых американцев считают, что сотрудники правоохранительных органов должным образом отреагировали на протесты. Однако среди афроамериканцев преобладает другое мнение: 7 из 10 чернокожих респондентов заявили о том, что полиция действовала с чрезмерным применением силы.