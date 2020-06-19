Регион Черного моря требует внимания НАТО

19.06.2020, 23:18, Новости дня

После 2014 года НАТО предприняло ряд шагов по укреплению своих восточных границ, однако альянс уделял меньше внимания своему юго-восточному флангу, в частности, Черноморскому региону. Тем временем Россия продолжает наращивать как военную силу в Черном море, так и усиливать политико-экономическое давление на ряд стран черноморского бассейна. Вопросы стратегической адаптации к новым угрозам и вызовам в регионе все чаще обсуждаются среди экспертного сообщества стран Запада.

Проблемы безопасности в Черноморском регионе, позиции стран-членов и партнеров НАТО и стратегические цели альянса стали темой и организованного в четверг, 18 июня, Институтом Ближнего Востока (the Middle East Institute) веб-мероприятия «Проблемные воды: изменение обстановки безопасности на Черном море».

По мнению аналитика исследовательского Центра РЭНД Стивена Фланагана (Stephen J. Flanagan, RAND Corporation), Черное море является стратегически важным регионом, играющим важную роль в конкуренции России и Запада за будущее Европы.

В дополнение к прямой военной агрессии против Грузии и Украины, Москва продолжает использовать здесь военные и невоенные средства для продвижения своих интересов: «Кремль стремится создать привилегированное положение, усилить сферу влияния в регионе путем использования информационных, дипломатических, экономических, скрытых энергетических и военных инструментов. Он использует эти инструменты, чтобы способствовать расколу среди союзников по НАТО и помешать интеграции стран-партнеров альянса в европейские атлантические структуры».

Эксперт добавляет, что в своей тактике гибридной войны Кремль также использует разведслужбы, военнослужащих и частных наемников. Все эти операции подкрепляются усилением традиционных военных мощностей, в частности путем наращивания военной силы в Крыму, модернизацией Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также увеличением численности сухопутных войск в российском Южном военном округе. Это позволяет России не только усиливать свое влияние на черноморские страны, но и проецировать силу за пределы региона, отмечает Стивен Фланаган.

Несмотря на это Черноморский регион до сих пор не получил должного внимания со стороны НАТО и других европейских стран, подчеркивает эксперт. Североатлантический альянс должен разработать собственную стратегию по отношению к региону, учитывая при этом расхождения в интересах и подходах к России среди черноморских стран.

Так, три страны региона-члены НАТО – Румыния, Болгария и Турция – не имеют единой политики к России. В то время, как Румыния обеспокоена российским влиянием и углубляет военное сотрудничество с НАТО (страна размещает на своей территории новые многонациональные штабы сухопутных войск, а также рассматривает возможность размещения регионального морского штаба НАТО – В.Е.), правительство Болгарии балансирует между Западом и Россией сильнее подвержено политическому и экономическому давлению со стороны Москвы.

Турецкий военный корабль НАТО TCG Turgutreis в Черном море

Турция остается сложным союзником для НАТО, балансируя между ее обязанностями перед альянсом и укреплением отношений с Россией. Среди пяти стран Черноморского региона, не являющихся членами НАТО, только две – Украина и Грузия – активно выступают за сближение с альянсом. Молдова и Азербайджан продолжают лавировать, в то время как Армения зависит от покровительства Москвы в сфере безопасности и ее военное сотрудничество с Западом ограничено, отмечает аналитик.

«Взаимодействие США и НАТО должно учесть эту асимметрию интересов, различный военный потенциал стран, их терпимость к риску, а также российские “красные линии”, прежде чем приступить к разработке новой стратегии», – заключает Стивен Фланаган. Он добавляет, что поддержка прозападного курса в этих странах, развитие двустороннего партнерства и ряда диалогов по вопросам безопасности должны быть частью стратегии.

Старший преподаватель Института управления безопасностью Томас-Дурелл Янг (Thomas-Durell Young, Institute for Security Governance) отмечает, что для повышения безопасности Черного моря членам Альянса следует предпринять ряд шагов. Среди них – необходимость дальнейшего повышения осведомленности о ситуации в Черном море, модернизация и расширение воздушного наблюдения и радарных сетей, включая над всей морской территорией, а также усиление военной готовности союзников и партнеров альянса.

Эксперт также выражает опасение ограниченным финансированием вооруженных сил стран региона, недостаточной модернизацией военной техники и нечастым проведением совместных военных учений. В то время как военно-морские силы проводят наполовину меньше времени в море, чем требуется для повышенной готовности, военно-воздушные силы некоторых стран, в частности Болгарии, по-прежнему зависят от российской авиатехники, напоминает он.

«На уровне оборонных учреждений, я бы сказал, что общие слабости или недостатки – это неспособность разработать, не говоря уже о том, чтобы реализовать, жизнеспособные планы по защите, – говорит Томас-Дурелл Янг, имея в виду застарелые проблемы ряда стран региона. – Например, вы покупаете самолет, но недостаточно финансируете военно-воздушные силы, чтобы иметь достаточное количество пилотов со всеми необходимыми сертификатами, чтобы можно было реально использовать имеющиеся возможности».

В то же самое время эксперт считает, что черноморские страны и НАТО должны осторожно подходить к развитию своих военных мощностей, в частности в плане традиционного вооружения, чтобы не спровоцировать Россию. Союзники должны также изучить потенциал новых технологий и методов, таких как кибер-инструменты и дроны.

Касаемо того, почему НАТО и США не оказали достаточного внимания региону Черного моря, если он является стратегически важным для безопасности альянса и его партнеров, эксперты отметили, что причиной этого может быть нехватка ресурсов альянса и наличие других приоритетов. В частности, альянс до сих пор уделял больше внимания безопасности Балтийского моря и Восточной Европы.

«Некоторые люди думали, что после инцидента в Керченском проливе региону будет оказано усиленное внимание, – говорит Стивен Фланаган, добавив, что последующий скандал с импичментом президента Трампа и задержкой военной помощи Украине оказало негативное влияние на внимание США к региону. – Но в целом, я думаю, что НАТО и другие союзники все больше осознают важность региона. К сожалению, катализатором здесь может стать какой-то инцидент, который мы можем увидеть. Я думаю, альянс игнорирует регион на свой страх и риск».

Томас-Дурелл Янг добавляет, что Россия с большей вероятностью может предпринять ряд дестабилизирующих шагов в Черном, нежели в Балтийском море.

На этой неделе стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Украине 16-ти патрульных катеров Mark VI на общую сумму в 600 млн долларов. Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести данные катера, а также специальное вооружение и технику для них. Госдепартамент отметил, что поставка патрульных катеров Украине «не изменит основного военного баланса сил в регионе». Томас-Дурелл Янг тоже считает, что этот шаг не скажется на общей безопасности Черноморского региона.