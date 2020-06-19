В Москве за сутки скончались менее 40 пациентов с коронавирусом
19.06.2020, 23:16, Новости дня
В Москве за сутки умерли 34 вирус-положительных пациента, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в столице умерли 3565 вирус-положительных пациентов, передает РИА «Новости».
Согласно статистике, данное число умерших за сутки – наименьшее за период со 2 мая, передает ТАСС.
При этом последний раз менее 40 умерших пациентов с коронавирусом в Москве было зарегистрировано 6 мая.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом.
В понедельник в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет