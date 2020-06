18 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии – ВОЗ

19.06.2020, 23:12, Новости дня

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускоряется. Об этом он сказал на брифинге 19 июня. Видео его выступления опубликовано в Twitter ВОЗ.

“Пандемия ускоряется. Вчера ВОЗ сообщала о 150 тыс. новых случаев COVID-19 в мире. Это максимальное количество [новых пациентов] за один день с начала эпидемии”, – отметил глава организации.

По его словам, почти половина случаев заражения, зарегистрированных 18 июня, приходится на страны Северной и Южной Америки. “Также большое количество [новых заболевших] было в Южной Азии и на Ближнем Востоке”, – добавил Гебрейесус.

“The pandemic is accelerating.

More than 150K new cases of #COVID19 were reported to WHO yesterday – the most in a single day so far.

Almost half of those cases were reported from the Americas, with large numbers also being reported from South Asia & the Middle East”[email protected]

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 19, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 июня в мире заразились более 8,55 млн человек, 4,2 млн из них уже выздоровели, более 457 тыс. скончались.