Глава ВОЗ заявил о начале “новой и опасной фазы” пандемии коронавируса

19.06.2020, 23:12, Новости дня

Пандемия коронавирусной инфекции вступила в новую опасную фазу. Об этом на брифинге 19 июня заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Видео его выступления опубликовано в Twitter ВОЗ.

“Мир вступил в новую и опасную фазу [пандемии коронавируса]. Понятно, что многим людям надоело сидеть дома. Правительства, очевидно, стремятся снять ограничения и перезапустить экономику. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертоносен, и большинство людей подвержены риску заражения”, – сказал глава ВОЗ.

Он, в частности, заявил, что 18 июня был зафиксирован рекордный прирост новых пациентов с начала эпидемии – более 150 тыс. за сутки.

Гебрейесус призвал “все страны и всех людей проявлять максимальную бдительность”. “Продолжайте соблюдать дистанцию, оставайтесь дома, если чувствуете недомогание. Продолжайте прикрывать нос и рот, когда кашляете. Носите маску, когда это уместно, и продолжайте мыть руки”, – заявил он.

“We call on all countries and all people to exercise extreme vigilance.

Continue maintaining your distance from others. #StayHome if you feel sick.

Keep covering your nose and mouth when you cough.

Wear a mask when appropriate.

Keep cleaning your hands”[email protected] #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 19, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 июня в мире заразилось более 8,55 млн человек, 4,2 млн из них уже выздоровели, более 457 тыс. скончались.