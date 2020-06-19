Протесты в США привели к «полицейскому исходу» из крупных городов

19.06.2020, 22:42, Новости дня

На фоне продолжающихся протестов некоторые американские города подумывают о том, чтобы прекратить финансирование или полностью распустить департаменты полиции. В то же время из-за снижения морали растёт число стражей правопорядка, которые предпочитают переселяться в небольшие сообщества или досрочно покидают службу, пишет Fox News.

Мне бы хотелось поговорить о моральном состоянии в полицейских управлениях. Этот спор обсуждается, Нил. Смотрите, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти назвал сотрудников полиции «убийцами».

Несколько городских советов в разных частях страны подумывают о том, чтобы лишить отделения полиции финансирования. А власти Миннеаполиса хотят распустить свои отделения полиции.

Неудивительно, что моральное состояние среди стражей правопорядка ухудшается. Некоторые уже уволились. Другие обдумывают переезд в сообщества, где к копам относятся дружелюбнее. И теперь у них появилась поддержка.

Новый сервис Law Enforcement Move помогает раздосадованным сотрудникам полиции с переездом. В первый день работы компания, по её словам, получила не менее 500 телефонных звонков, более 1000 электронных писем, а её сайт посетили почти 4,5 тысяч раз.

Создатель сайта говорит, что исход полицейских уже начался. Давайте послушаем.

ПОЛ ШЭБО, создатель проекта LawEnforcementMove: Они спрашивают: «Где мне удастся выжить с моей семьёй? Где я смогу хорошо жить на пенсии?» И, честно говоря, исход уже происходит. И, на мой взгляд, он продолжит усиливаться на фоне наблюдаемого в нашей стране роста антиполицейского движения.

Полицейский исход особенно ярко выражен в крупных городах, где, как мы знаем, стресс и, разумеется, стоимость жизни гораздо выше. Но сообщается о ещё одной тенденции — определённое число полицейских предпочитают увольняться со словами: «С нас хватит». Они собираются досрочно уйти в отставку.

Мы побеседовали с бывшим сотрудником Департамента полиции Лос-Анджелеса. По его словам, многие полицейские просто испытывают гнев и разочарование.

ПОЛ ДАГНЕСС, экс-сотрудник Департамента полиции Лос-Анджелеса: И я думаю, по всей стране многие парни, которым осталось служить год или пару-тройку лет, начнут прямо сейчас сматывать удочки. И судя по моим беседам в Лос-Анджелесе и в округе, именно об этом они сейчас говорят.

Разумеется, у всего происходящего есть последствия. Когда полицейский увольняется и уходит на пенсию, департамент испытывает недостаток кадров, что является ещё одной большой проблемой. В результате, возможно, городам придётся предлагать премии для персонала, как это делается в вооружённых силах, чтобы удержать полицейских на службе. Разумеется, на это нужно выделять деньги, которых, как мы знаем, Нил, в бюджетах всё большего числа городов не хватает.

Поэтому будьте осторожны. Происходит исход полицейских, которые либо переезжают из

крупных город в небольшие сообщества, либо просто прекращают службу и уходят в отставку.

Дата выхода в эфир 17 июня 2020 года.