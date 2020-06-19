 

Румыния открестилась от объявления РФ «неприятелем»

19.06.2020, 22:30, Новости дня

Бухарест в проекте национальной стратегии обороны не утверждает, что РФ является «государством-неприятелем», сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Ауреску заявил, что проект стратегии обороны Румынии «продолжает предыдущие стратегии» страны как «члена НАТО и стратегического партнера США в регионе». По его словам, «нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение РФ в регионе».

«Это анализ не только Румынии, он входит в наш анализ в рамках НАТО, ЕС», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agerpres.

Глава МИД Румынии заявил, что речь идет об «общем решении союзников отметить, что действия РФ в регионе порождают риски».

Он заверил, что его страна не желает никого провоцировать, а «хочет поднять вопросы, которые являются законными источниками озабоченности». В частности, он указал на воссоединение Крыма с Россией, военные учения РФ в Черном море, конфликты в Приднестровье, Донбассе и на Кавказе.

При этом Румыния, по его словам, не утверждает, что «Россия – государство-неприятель», хоть и «отмечает поведение России, которое было агрессивным в предыдущие годы». Румыния считает, что «часть этих действий нарушила международное законодательство». Ауреску сказал, что это «вызывает естественное беспокойство со стороны Румынии и союзников НАТО».

Напомним, сообщалось, что власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона. Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.



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