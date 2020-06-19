 

В РПЦ разъяснили важность упоминания Бога в Конституции

19.06.2020, 22:30, Новости дня

«Конституция в новом изложении должна стать документом, имеющим ценность для каждого из нас. Поправки, которые особо близки верующим людям – упоминание Бога, утверждение традиционной семьи, – побуждают принять участие в голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Московской патриархии Вахтанг Кипшидзе, комментируя подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Основной закон.

«Вера в Бога гораздо шире рамок Конституции, которая есть дело рук человеческих. Но слова в Основном законе  – не пустой звук. Примат христианских заповедей в законах некоторых стран не позволяет, например, узаконить эвтаназию», – сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Московского патриархата, комментируя обсуждение «религиозного блока» поправок в Конституцию.

«Как мы все помним, с инициативой внесения упоминания Бога в Конституцию вступил изначально Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Эта инициатива была поддержана всем межрелигиозным сообществом России», – отметил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В Русской православной церкви считают, «что упоминание Бога в Основном законе страны – это дань памяти всем тем сотням тысяч искренне верующих людей  – не только православных, которые  стали жертвами  богоборческого  атеистического  режима и приняли смерть за право верить в Бога», – отметил Кипшидзе.

Напомним, статью 67 Конституции, в которой идет речь о суверенитете России, предлагается дополнить словами: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, признает исторически сложившееся государственное единство».

В середине марта Конституционный суд постановил, что включение в Основной закон указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства.

«Фиксация на самом высоком уровне ценности веры позволяет нам по другому смотреть на весь корпус  подзаконных по отношению  к Конституции актов,  связывая все  законодательство с нашим культурным и духовным наследием», – отметил Кипшидзе.

«Конечно одна эта декларация не сделает нас верующими и исполняющими Божьи заповеди –  между буквой закона и любовью к Богу и ближнему своему лежит целая пропасть», – отметил представитель Русской православной церкви. По его словам, «не стоит  уповать на то, что запись самых правильных вещей в какой-то юридической хартии изменит нашу душу – для этого нужно личное усилие».

«Религия и личная вера в Бога гораздо шире рамок Конституции, которая есть дело рук человеческих», – подчеркнул Кипшидзе. «Но, – добавил он, – слова в Конституции  – это не пустой звук, а заданное направление в котором стоит повернуть голову. Упоминание Бога и примата христианских заповедей в основных законах некоторых стран  не позволяют, например, узаконивать там аборты и эвтаназию».

 «Сейчас много предпринимается, чтобы Конституция в ее новом изложении стала документом, имеющим ценность для каждого из нас», – отметил представитель Московской Патриархии.  Кипшидзе отметил также  те поправки, которые  особо близки верующим людям и побуждают их проголосовать за них. Это прежде всего, утверждение традиционной семьи, примат российского законодательства перед международным. Связывая их между собой, он надеется, что вторая в правовом смысле поддерживает первую . 

«Эти поправки вызывают симпатию и поддержку в той части нашего общества, которая ориентируется на духовные и традиционные ценности, которые в жизни нашего общества связаны с прежде всего православием, а также другими традиционными религиями нашей страны», – заключил Кипшидзе.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Причем проголосовать можно будет и досрочно – всю неделю начиная с 25 июня. 



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