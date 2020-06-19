Мнение: Откровения Болтона

19.06.2020, 22:18, Разное

«Он только хорошо высказывался обо мне в печати до того дня, когда я его уволил.

Обиженный занудный дурак» (с) Дональд Трамп

Откровения Болтона

В США разгорается скандал вокруг книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который планирует в ближайшее время выпустить ее в общий доступ. Особенностью книги является то, что в ней Болтон описывает со своей колокольни происходящее в администрации Трампа, включая разговоры между Трампом и другими лидерами, а также чиновниками его администрации, причем описывает так, что они фактически носят компрометирующий характер.

Затрагивает эта книга и вопрос Украины. Из уже опубликованных фрагментов приводится, например, следующий эпизод:

Болтон вспоминает встречу в Овальном кабинете, в ходе которой Трамп сказал, что хотел, чтобы Джулиани встретился с Владимиром Зеленским с целью “обсудить расследование его страной действий Хиллари Клинтон по оказанию влияния на кампанию 2016 года или что-то, связанное с Хантером Байденом и выборы 2020 года, или, может быть, оба эти события”.

Как нетрудно заметить, это заявление продолжает тему обвинений Трампа в попытках организовать давление на Зеленского, чтобы тот активизировал расследование против Байдена и компании «Бурисма». От тех обвинений Трамп с горем пополам отбился, но теперь Болтон снова подбрасывает дровишки в угасший костер обвинений со стороны Демократической партии. А уж она-то точно заинтересована в активизации этих обвинений, особенно после публикаций пленок Деркача, которые выглядят как фактические улики против Байдена. Соответственно, торпедировать расследование до выборов вполне возможно через активизацию обвинений в адрес Трампа и его попыток побудить Зеленского вмешаться в американские выборы, дабы затянуть рассмотрение темы пленок Деркача, которые в случае поражения Трампа не будут иметь серьезного значения. В данном случае Болтон вполне открыто подыгрывает демократам, стремясь выпустить книгу как можно скорее и, главное, до выборов, чтобы она получила политические последствия, когда, безотносительно правдивости заявлений Болтона, они могут быть использованы против Трампа и сковать его инициативу во внутренней и внешней политике, вынудив отбиваться от потока разоблачений внутренней кухни администрации Белого Дома.

Можно долго рассуждать о предательства Болтоном Трампа, но именно Трамп выбрал Болтона, запустив его в свой внутренний круг, при этом личность Болтона не являлась и не является какой-то тайной для окружающих – это радикальный неоконсерватор, мечтающий начать войну против Ирана и не скрывающий этого. Выбор в пользу Болтона был политически обусловлен – в условиях раскручивания «Рашагейта» Трампу была нужна поддержка неоконов и «Чайной партии» в борьбе с демократами, за что ему пришлось заплатить ростом оборонных заказов, целым рядов агрессивных шагов, идущих вразрез с его воззрениями и обещаниями, а также назначением Болтона на пост советника по национальной безопасности, так как тогда считалось, что Болтон сможет «сдерживать худшие порывы Трампа» и не допустит каких-либо сделок с Россией. При этом Болтон был одним из архитекторов кампании провокаций против Ирана, а также попыток свержения правительства Венесуэлы. Даже не имея возможности начать полноценную войну против Ирана, Болтон занимался тем, чем обычно занимаются неоконы – свержением неугодных США режимов.

Можно отметить, что это является следствием ошибки Трампа, который фактически сдал на судилище демократам своего первого советника по национальной безопасности – генерала Флинна, который недавно был оправдан. В итоге он имел проблемы со всеми преемниками Флинна на этом посту.

В отношении Украины он поддерживал курс на дальнейшую конфронтацию с Россией с использованием Украины как расходного инструмента этой политики. Поэтому никаких прорывов на украинском направлении априори не могло произойти, неоконы вполне открыто поддерживают «сдерживание России на Украине».

В текущих реалиях книга Болтона, если он ее опубликует даже без разрешения суда и в нарушение своих обязательства, неизбежно окажет влияние на американскую внутреннюю политику, а также окажет косвенное влияние на отношения США и Украины. Если тема давления Трампа на Зеленского снова активизируется, это может подорвать усилия окружения Трампа и в первую очередь адвоката Рудольфа Джулиани по продавливанию расследования криминальных делишек Порошенко и Байдена. Если позиции Трампа будут слабеть, а скандал с пленками Деркача будет отходить на второй план, у окружения Зеленского и его спонсоров будет больше оснований задуматься о будущем, где Трамп проиграет и надо будет переориентироваться на Демократическую партию. С другой стороны, отказать Трампу опасно, так как за оставшиеся до выборов месяцы он может обеспечить для украинских марионеток неприятные проблемы.

Поэтому на фоне пертурбаций американской внутренней политики мы видим имитацию суда над Порошенко, которая может быть легко спущена в свисток (особенно при ослаблении Трампа), но с другой стороны – может обеспечить реальные посадки под давлением позиции окружения Трампа.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/v-mire/otkroveniya-boltona/ – цинк

PS. Кстати, в одном из отрывков своего "труда" Болтон сравнивает Эрдогана с Муссолини.

«Телефонный звонок Эрдогана стал испытанием. (Его всегда переводили), он звучал как Муссолини, разговаривающий со своего римского балкона, за исключением того, что Эрдоган говорил таким громким тоном по телефону. Это было так, как будто он читал нам лекции, стоя на столе Резолют (в Овальном кабинете)»

"Друг Реджеп" может затаить.