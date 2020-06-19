 

Игроки “Саутгемптона” забили три безответных мяча в ворота “Норвича”

19.06.2020, 22:09, Новости дня

Футболисты "Саутгемптона" на поле стадиона "Кэрроу Роуд" в Норидже в рамках 30-го тура английской премьер-лиги разгромили местный "Норвич Сити", отправив в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Дэнни Ингс, Стюарт Армстронг и Нейтан Редмонд, забившие на 49-й, 54-й и 79-й минутах соответственно. Ингс и Армстронг, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

"Саутгемптон" с 37 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а "Норвич" расположился на 20-й строчке, имея в активе 21 очко. В следующем туре АПЛ "святые" 25 июня примут лондонский "Арсенал", а "канарейки" днем ранее дома сыграют с "Эвертоном".



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