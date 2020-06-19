Кадыров поддержал чеченцев и раскритиковал власти Дижона

19.06.2020, 22:09, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне, в которых участвовали граждане его республики. По словам политического деятеля, местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, потому молодое поколение взяло ситуацию в свои руки.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что правосудие не отреагировало должным образом на бесчинства в Дижоне, потому на помощь пришли соплеменники. Глава республики назвал действия чеченцев правильными, ведь это не самоуправство, а сплоченность против сеющих смерть торговцев наркотиками. Политический деятель выразил уверенность в том, что и самим жителям Дижона надоели эти "нелюди".

Рамзан Кадыров заявил, что зло не имеет национальности. По его словам, ни в коем случае нельзя противопоставлять людей по национальному признаку. Глава Чечни привел пример, согласно которому в их республике после разгрома террористов они начали искоренять наркоманию. Политик призвал руководителей общин, чьи представители распространяют наркотики, заняться их воспитанием.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня. Между кавказцами и местными жителями произошел конфликт, поскольку местные банды избили подростка, выходца из Чечни. После беспорядков французские правоохранители начали задерживать чеченцев.