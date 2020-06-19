 

Кадыров поддержал чеченцев и раскритиковал власти Дижона

19.06.2020, 22:09, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне, в которых участвовали граждане его республики. По словам политического деятеля, местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, потому молодое поколение взяло ситуацию в свои руки.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что правосудие не отреагировало должным образом на бесчинства в Дижоне, потому на помощь пришли соплеменники. Глава республики назвал действия чеченцев правильными, ведь это не самоуправство, а сплоченность против сеющих смерть торговцев наркотиками. Политический деятель выразил уверенность в том, что и самим жителям Дижона надоели эти "нелюди".

Рамзан Кадыров заявил, что зло не имеет национальности. По его словам, ни в коем случае нельзя противопоставлять людей по национальному признаку. Глава Чечни привел пример, согласно которому в их республике после разгрома террористов они начали искоренять наркоманию. Политик призвал руководителей общин, чьи представители распространяют наркотики, заняться их воспитанием.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня. Между кавказцами и местными жителями произошел конфликт, поскольку местные банды избили подростка, выходца из Чечни. После беспорядков французские правоохранители начали задерживать чеченцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / В РПЦ обсудили возможность отмены ограничений на посещение храмов

29.04 / Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

29.04 / Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

28.05 / Рабочие места для подростков откроются в Мурманской области

22.05 / Москва назвала условия для обсуждения перспективных вооружений с Вашингтоном

23.04 / В Нью-Йорке наладили производство дешевых аппаратов искусственного дыхания

15.05 / Fox News – сенатор, отличившийся в «российском деле», попался на финансовых махинациях

02.06 / Путин призвал поддержать россиян и компании в ходе восстановления экономики

16.06 / NewsOne – украинцы возмутились отказом McDonald’s обслуживать клиентов на русском языке

28.05 / Daily Express – ЕЦБ признал, что Европа столкнулась с кризисом небывалых масштабов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска