Петербургские оперативники раскрыли серию краж дорогих иномарок

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19.06.2020, 22:09, Новости дня

Петербургским оперативникам удалось раскрыть серию краж дорогих автомобилей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального Управления угро при взаимодействии с коллегами из Фрунзенского и Московского райотделов. Выяснилось, что мужчина уже давно промышлял похищениями элитных иномарок — в общей сложности он угнал не менее десятка.

По оперативной информации, 36-летний житель Ростовской области использовал для своих махинаций интернет-сервисы, где размещаются бесплатные объявления о продаже автомобилей. Найдя подходящий для себя вариант, он договаривался с владельцем о просмотре машины. Затем — похищал их. Тщательно скрываясь от видеокамер, мошенник один раз все-таки промахнулся. Так сыщики смогли его выследить. При обыске на квартире у злоумышленника были найдены сотни тысяч рублей, мобильники, прибор для подавления GSM-сигнала, устройство для копирования электронного ключа автомобиля.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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