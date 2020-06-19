 

США собрались учитывать фактор Китая при размещении войск в Европе

19.06.2020, 22:08, Новости дня

Вашингтон собирается учитывать фактор противостояния с Китаем, принимая решения о численности своих сил в Европе, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

В рамках телемоста он призвал участников съезда, проведенного в Копенгагене фондом «Альянс демократий», «не заблуждаться». По словам Помпео, США намерены продемонстрировать «потенциал и способность бросать вызов любой» военной угрозе со стороны Китая, передает ТАСС.

США, по его словам, «постоянно думают о том, как действовать дипломатически, экономически и в военном плане», так что глава американского государства Дональд Трамп «думает о Европе и Ближнем Востоке», американских солдатах, «размещенных в Африке».

Вашингтон подчеркнул важность «свободного региона Индийского и Тихого океанов».

США хотят «гарантировать, что надлежащим образом распределяют ресурсы, чтобы ответить на эти озабоченности».

Помпео не стал прямо отвечать, компенсируют ли США вероятный вывод сил из Германии переброской войск в Восточную Европу, например, в Польшу. Он предложил обратиться в Пентагон за разъяснением. 

Он заявил, что в 2017 году США «стали оценивать всю структуру» отношений «с миром», включая размещение войск. По его словам, есть «два измерения – место и решение вопроса о том, должно ли такое базирование быть постоянным или полезнее в современном мире ротационное развертывание».

За последние годы изменились системы вооружений и доктрины ведения боевых действий, сказал глава Госдепа. США намерены «правильно решать все эти вопросы». Как считают в Вашингтоне, сейчас уже «не является оправданным думать только о том, следует ли развернуть тысячу солдат, 5 тыс. или 10 тысяч», нужно понимать суть угрозы и «как коллективно лучше всего ответить».



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