 

Помпео: США будут относиться к Гонконгу как к китайскому городу

19.06.2020, 22:06, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил в пятницу, что Соединенные Штаты в будущем будут относиться к Гонконгу как к китайскому городу, а не как к автономной территории, поскольку Китай воспринимает Гонконг в качестве одного из китайских городов. Помпео сказал об этом, выступая на Копенгагенском саммите демократии, который проходит в этом году в виртуальном режиме.

По словам Помпео, выборы, которые должны будут состояться в Гонконге в сентябре, «расскажут нам все, что нам нужно знать о намерениях Коммунистической партии Китая в отношении свободы в Гонконге».

Госсекретарь также сказал, что США определят, кто будет нести ответственность за ограничения свободы в Гонконге.

Выступая на сегодняшнем саммите, Помпео обрушился с жесткой критикой на Пекин, заявив, что любые инвестиции китайского государственного предприятия следует рассматривать с подозрением.

«Мы должны признать с кем и с чем мы имеем дело: Коммунистическая партия Китая приняла решение положить конец свободе в Гонконге, нарушив зарегистрированный в ООН договор и права своих граждан… Си Цзиньпин проводит жестокую кампанию репрессий против китайских мусульман, нарушая права человека в масштабах, которых мы не видели со времен Второй мировой войны.

Китайская армия обострила напряженность на границе с Индией – самой большой по населению демократией в мире. Китай милитаризует Южно-Китайское море и незаконно захватывает там большую территорию, угрожая жизненно важным морским путям…

Китай солгал о вспышке коронавируса и позволил ему распространиться на весь остальной мир, оказывая давление на ВОЗ, чтобы она помогла в этой укрывательской кампании.

Китай проводит дезинформационные и злоумышленнические кибероперации, чтобы… вбить клин между США и Европой… Он грубо попирает европейский суверенитет, скупая порты и критически важную инфраструктуру от Пирея до Валенсии», – заявил Помпео.

«Мы все знаем, что демократия – нелегкий процесс. Весь мир может видеть… что сейчас происходит в моей стране. Но эта борьба отражает приверженность Америки фундаментальным ценностям и наше постоянное стремление к более совершенному союзу. И мы разделяем эти ценности с нашими европейскими друзьями. Я надеюсь услышать больше публичных заявлений из Европы о проблеме Китая, потому что все наши народы заслуживают знать это, и Америка готова поддержать вас. Давайте говорить четко и действовать решительно. Давайте выберем свободу», – завершил свое выступление глава Госдепартамента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

05.05 / Названо простое средство для борьбы со стрессом во время пандемии

05.06 / Появилось видео из Нижегородской области, где пьяный полицейский насмерть сбил женщину

19.04 / Германия призвала Китай прояснить обстоятельства вспышки коронавируса

27.04 / Нефть подешевела на опасениях переполнения нефтехранилищ

22.04 / Бренд Lotus озвучил стоимость автомобиля начального уровня

29.04 / Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно

09.05 / Вышел трейлер российской игры про советских партизан в 1941 году

07.05 / Эксперт назвал раскол в правящей коалиции Польши почти неизбежным

31.05 / Смартфон Honor Play 4 показали на фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска