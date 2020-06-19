Помпео: США будут относиться к Гонконгу как к китайскому городу

19.06.2020, 22:06, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил в пятницу, что Соединенные Штаты в будущем будут относиться к Гонконгу как к китайскому городу, а не как к автономной территории, поскольку Китай воспринимает Гонконг в качестве одного из китайских городов. Помпео сказал об этом, выступая на Копенгагенском саммите демократии, который проходит в этом году в виртуальном режиме.

По словам Помпео, выборы, которые должны будут состояться в Гонконге в сентябре, «расскажут нам все, что нам нужно знать о намерениях Коммунистической партии Китая в отношении свободы в Гонконге».

Госсекретарь также сказал, что США определят, кто будет нести ответственность за ограничения свободы в Гонконге.

Выступая на сегодняшнем саммите, Помпео обрушился с жесткой критикой на Пекин, заявив, что любые инвестиции китайского государственного предприятия следует рассматривать с подозрением.

«Мы должны признать с кем и с чем мы имеем дело: Коммунистическая партия Китая приняла решение положить конец свободе в Гонконге, нарушив зарегистрированный в ООН договор и права своих граждан… Си Цзиньпин проводит жестокую кампанию репрессий против китайских мусульман, нарушая права человека в масштабах, которых мы не видели со времен Второй мировой войны.

Китайская армия обострила напряженность на границе с Индией – самой большой по населению демократией в мире. Китай милитаризует Южно-Китайское море и незаконно захватывает там большую территорию, угрожая жизненно важным морским путям…

Китай солгал о вспышке коронавируса и позволил ему распространиться на весь остальной мир, оказывая давление на ВОЗ, чтобы она помогла в этой укрывательской кампании.

Китай проводит дезинформационные и злоумышленнические кибероперации, чтобы… вбить клин между США и Европой… Он грубо попирает европейский суверенитет, скупая порты и критически важную инфраструктуру от Пирея до Валенсии», – заявил Помпео.

«Мы все знаем, что демократия – нелегкий процесс. Весь мир может видеть… что сейчас происходит в моей стране. Но эта борьба отражает приверженность Америки фундаментальным ценностям и наше постоянное стремление к более совершенному союзу. И мы разделяем эти ценности с нашими европейскими друзьями. Я надеюсь услышать больше публичных заявлений из Европы о проблеме Китая, потому что все наши народы заслуживают знать это, и Америка готова поддержать вас. Давайте говорить четко и действовать решительно. Давайте выберем свободу», – завершил свое выступление глава Госдепартамента.