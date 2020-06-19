В Беларуси второй день проходят протестные пикеты. Есть задержанные, среди них – более 10 журналистов

19.06.2020, 22:05, Новости дня

По всей Беларуси второй вечер подряд проходят протестные пикеты. Люди выходят оставить подписи за потенциальных кандидатов в президенты и становятся в “цепь солидарности” в поддержку потенциального кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.

Стихийная акция 18 июня длилась почти семь часов и прошла спокойно. В пятницу в 18:00 во многих городах страны люди вновь стали выходить на пикеты солидарности, однако очень быстро появились ОМОН и автозаки, начались задержания.

В Минске задержаны журналисты белорусской службы Радио Свобода Александра Дынько и Андрей Рябчик, журналистка телеканала “Белсат” Ирина Араховская и ее оператор, корреспондент международного агентства Reuters, фотограф TUT.BY Вадим Замировский, корреспондент Onliner Анастасия Занько.

В Могилеве задержана журналистка TUT.BY Анжелика Василевская и корреспондент могилевского регионального телеканала 6-ТВ Александр Соболевский, в Бобруйске – журналист портала bobr.by Алеся Латинская и ее муж, правозащитник Сергей Латинский.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома Радио Свобода сообщили, что Дынко и Рябчик были задержаны для установления личности. При этом во время работы журналисты имели при себе рабочие удостоверения, их личности были известны.

Сколько человек уже увезли автозаки – неизвестно, задержания продолжаются.

19 июня в Беларуси завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей. Президентские выборы в стране назначены на 9 августа.

Накануне в Минске был задержан потенциальный кандидат на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Мужчины находятся в СИЗО КГБ. В Комитете госконтроля заявили, что Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ​ввел свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.

В преддверии выборов в Беларуси давление на соперников Лукашенко на выборах продолжает расти. Пресс-секретаря еще одного потенциального кандидата в президенты – Светланы Тихановской – ​15 июня ​задержали в Бресте, а ранее был арестован ее муж и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский (изначально в президенты собирался идти именно он). Следственный комитет Беларуси 9 июня предъявил Тихановскому и еще девяти сторонникам обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.