 

Гончаренко не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

19.06.2020, 22:00, Новости дня

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко не исключил, что будет баллотироваться на должность киевского городского головы на местных выборах, которые должны состояться в октябре этого года. Об этом он заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера”.

“Что касается кандидатов [от “Европейской солидарности”], то уже ближе к местным выборам, в сроки, предусмотренные законом (то есть в августе), мы будем определяться. Может ли так случиться, что это буду я? Может. Может ли это быть кто-то другой? Тоже может”, – сказал нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос, хочет ли он баллотироваться, Гончаренко заявил: “Это возможно”.

Главная задача “Европейской солидарности” на предстоящих выборах, по его мнению, – “не дать победить [президенту Украины] Владимиру Зеленскому”.

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны состояться 25 октября 2020 года. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Кабмин РФ предложил упразднить Совет при правительстве по физкультуре и спорту

28.05 / Тяжелые дроны для охраны границ Арктики собрались применить в России

19.05 / Трамп заявил, что принимает противомалярийное лекарство, чтобы оградить себя от коронавируса

27.04 / Собчак высказалась о травле Тодоренко за слова о домашнем насилии

25.05 / Эксперт усомнился в способности «Роскосмоса» создать наследника «Бурана»

13.06 / Взятка Холодницкому предназначалась за закрытие дела Burisma

22.05 / От эксклюзивов к мемам – CNN рассказал, как одно зелёное платье открыло моде силу интернета

19.04 / В Подмосковье заработал короткий номер для получения пропусков по смс

11.06 / Украина выразила надежду на получение от ВБ 1 млрд евро

12.06 / Le Monde – слишком щедрая господдержка французской экономики возымела обратный эффект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска