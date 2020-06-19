Зеленский исключил Ермака из наблюдательного совета “Укроборонпрома”

19.06.2020, 22:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром”. Указ главы государства №242/2020 опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с документом, из набсовета выведен действующий глава Офиса президента Андрей Ермак, который был включен в его состав в октябре 2019 года.

Также этим указом в набсовет “Укроборонпрома” включен первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин (2014–2019).

Замгендиректора концерна Мустафа Найем заявил в Facebook, что Горбулин будет “одним из кураторов и идеологов нашей реформы”.

Владимир ГОРБУЛИН назначен членом наблюдательного совета Державний концерн "Укроборонпром"Это не формальность и не для… Posted by Mustafa Nayyem on Reede, 19. juuni 2020

Госконцерн “Укроборонпром” объединяет около 100 предприятий оборонной промышленности. Входящие в состав концерна компании занимаются разработкой и изготовлением оружия, военной техники, а также экспортно-импортными операциями.