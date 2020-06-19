 

Зеленский исключил Ермака из наблюдательного совета “Укроборонпрома”

19.06.2020, 22:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром”. Указ главы государства №242/2020 опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с документом, из набсовета выведен действующий глава Офиса президента Андрей Ермак, который был включен в его состав в октябре 2019 года.

Также этим указом в набсовет “Укроборонпрома” включен первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин (2014–2019).

Замгендиректора концерна Мустафа Найем заявил в Facebook, что Горбулин будет “одним из кураторов и идеологов нашей реформы”.

Владимир ГОРБУЛИН назначен членом наблюдательного совета Державний концерн "Укроборонпром"Это не формальность и не для…

Posted by Mustafa Nayyem on Reede, 19. juuni 2020

Госконцерн “Укроборонпром” объединяет около 100 предприятий оборонной промышленности. Входящие в состав концерна компании занимаются разработкой и изготовлением оружия, военной техники, а также экспортно-импортными операциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Познер: Русских нельзя отделить от европейцев

28.05 / Главный гериатр Минздрава призвала пожилых гулять

28.05 / Власти Москвы рассказали, когда заработают парикмахерские

22.04 / Синоптик связал «суперлето» в РФ с пандемией и изменением климата

09.05 / Воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы прошел над Москвой

09.06 / В РФ оценили заявление Нидерландов о поражении MH17 ракетой 9М38М1

22.05 / Чешские силовики начали охранять российского дипломата

11.04 / Китай направил в Россию медицинских экспертов

06.06 / В Житомирской области усилили карантин

08.06 / Автоновости: В России сертифицировали обновленный седан Kia K5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска