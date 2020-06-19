Мнение: Вот, что будет, если оскорбишь чужого ребёнка

19.06.2020, 21:55, Разное

Удивительно, насколько хорошо в России развит коллективный разум: один сказал, не подумав, второй, тоже особо не разбираясь, подхватил и передал третьему. А потом ты просыпаешься в стране, где сплошь и рядом одни эксперты да прочие аналитики со своими «верными суждениями».

Например, история с поправками к Конституции, которая уже настолько достигла своего апогея, что становится непонятно, а нужны ли они вообще? Да, в регионах висят баннеры, напоминающие о надвигающемся голосовании. Да, о поправках говорят на телевидении, по радио, во дворах, руководители фирм и предприятий. Ну а как без этого? Момент-то серьёзный, его необходимо освещать, чтобы люди это осознавали.

Ситуация осложняется и тем, что к своеобразной агитации подключились представители нашего шоу-бизнеса. Кстати, надо понимать, что это нормально, когда к подобным мероприятиям привлекают «звёздный» эшелон.

Вероятно, уже все посмотрели ролик с призывом поучаствовать в голосовании от семейства Плющенко-Рудковских, в котором звёздные родители объясняют сыну – Гном Гномычу – что такое Конституция, и как важно это голосования для нашей страны. Видео заканчивается закадровым текстом «Наш выбор — будущее наших детей», который вызвал бурную реакцию со стороны общественности в комментариях под самим постом и на других площадках. Только на этот раз само голосование отошло на второй план, выдвинув на пьедестал обсуждений сына Рудковской и Плющенко:

Одним из самых неоправданно жестоких стал комментарий Навального, который раскритиковал Плющенко и Рудковскую, назвав их «алчными бессовестными родителями, которые эксплуатируют своего ребёнка». А теперь вопрос: разве Алексей имеет право говорить что-то про «эксплуатацию детей», когда его дочь Дарья неплохо выстрелила, создав канал на Youtube, пока её папочка успешно катался из одного СИЗО в другое? Думается мне, вряд ли кто-то стал бы слушать речи обычного ребёнка, который только закончил школу, а уже с серьёзным лицом рассуждает про светлое будущее России без Путина, если бы за этим не стоял родитель-оппозиционер. Нелогично получается, согласны?

Вообще, травить детей в Интернете – это странно и, как сказал, Плющенко, совершенно «не по-мужски». Если уж Алексей действительно так сердечно переживает за свою страну, то пускай информируют свою аудиторию о голосовании, объясняет «на пальцах» про каждую поправку, вместо того, чтобы комментировать посты в соцсетях. Так хоть какой-то толк будет.