Ученые уточнили время появления заболевания корью

19.06.2020, 21:53, Разное

Немецкие исследователи в ходе исследования смогли выявить несоответствие между предполагаемым ранее временем появления кори и истинным периодом её возникновения. Выяснилось, что начало опасной болезни датировано примерно VI веком до нашей эры, что почти на полтора тысячелетия ранее существовавшей прежде гипотезы.

В своей научной работе исследователи, представляющие Институт имени Роберта Коха (Германия), использовали законсервированный в формалине образец легочной ткани, ранее находившийся в Берлинском музее истории медицины. В свое время он принадлежал давно умершей девочке, смерть которой наступила в 1912 году и была вызвана бронхопневмонией, спровоцированной корью. Используя современное оборудование, исследователи рассчитали частоту мутации кори и пришли к выводу, что этот вирус впервые появился на планете приблизительно до 528 года до нашей эры. Также стало ясно, что патогенная болезнь в то время отделилась от вируса чумы крупного рогатого скота. Примечательно, что прежнее время появления кори было датировано примерно IX веком нашей эры, а история его генерации базировалась на подробных отчетах одного из персидских врачей того времени. Таким образом, разница между предполагаемым ранее временем мутирующего “перехода” от звериной чумы до кори составила около 1400 лет.

Научная группа, возглавляемая Ариан Дюкс, высказала предположение, что активному распространению кори в Европе и Азии в первом тысячелетии до нашей эры способствовала тенденция быстрого и резкого роста плотности населения на континенте, сопровождаемая появлением крупных городов, населенных горожанами в количестве до 250 тысяч человек. К слову, по мнению экспертов, именно корь послужила причиной немалого количества эпидемий античного периода, описанных в исторических документах. Об этом пишет издание Science.