 

Песков сказал, в каком случае Польша станет угрозой России

19.06.2020, 21:48, Новости дня

Польша может представлять угрозу для РФ только в одном случае, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас», – сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва всегда говорила о нежелательности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Песков подчеркнул, что такая политика вынуждает принимать ответные меры.

В мае польский президент Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.



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