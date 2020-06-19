 

Возивший труп на санках подросток осужден в Саратовской области

19.06.2020, 21:48, Новости дня

В Саратовской области подросток, который вез на санках тело забитого до смерти местного жителя, приговорен к шести годам заключения, сообщили в СУ СК по региону.

В декабре 17-летний подросток, его отец и 39-летний мужчина устроили застолье. Гость вышел на улицу, а позднее вернулся. Подросток возмутился, что тот вошел в дом обутым, и напал на мужчину.

Через сутки подросток понял, что гость мертв. Вместе с отцом они пытались вывезти тело на санках на окраину Вольска. Их спугнул местный житель, и они бросили санки с телом, передает РИА «Новости».

В суде подросток признал вину в содеянном. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подростка приговорили к шести годам колонии общего режима, приговор может быть обжалован.



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