 

Ирина Шейк снялась в рекламе Burberry вместе со своим двойником

19.06.2020, 21:42, Разное

Ирина Шейк и креативный директор Burberry Риккардо Тиши – давние друзья, которые регулярно сотрудничают в fashion-проектах. Так и для съемки рекламной кампании осенне-зимней пре-коллекции дизайнер пригласил именно Ирину, но не одну, а с двойником. Концепция съемки построена на двойственности натур, поэтому в кадре Шейк позирует вместе со своим “отражением”.

Мне всегда был интересен феномен дуальности и взгляд на вещи с двух точек зрения – так появляется глубина и контрастность личности или идеи. Эта кампания построена на зеркальности, теме, которую я установил в качестве кода Дома в новой истории Burberry,- рассказал Риккардо Тиши, который в новом сезоне представил новое прочтение бежево-коричневой классики Burberry, скрестив ее с розовыми и желтыми оттенками. Автором рекламной съемки выступил фотограф Данко Штайнер, который запечатлел на Ирине объемные пальто с накладными карманами, кожаные тренчи, стеганые юбочные костюмы, облегающие комбинезоны, платья со сверхдлинными рукавами и другие модели. За макияж на съемке отвечала новый международный директор Burberry Beauty Исамайя Ффренч.



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