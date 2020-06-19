Названы вредные для употребления в жару продукты

19.06.2020, 21:37, Разное

Диетолог перечислила некоторые продукты, которые не следует употреблять в жаркий период. Они способны значительно “нагрузить” организм.

В первую очередь, к ним относятся фастфуд, кондитерские изделия, выпечка и чипсы, поскольку они содержат вредные для сердечно-сосудистой системы трансжиры. Также не стоит злоупотреблять жирным мясом и шашлыком, которые тяжело перевариваются. Наконец, не лучшим выбором будут соленья и маринады, способные задерживать воду в организме.