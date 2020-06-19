Ученые рассказали о правильном способе использовании антисептика

19.06.2020, 21:37, Разное

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как правильно применять кожный антисептик для уничтожения вирусов и бактерий. Прежде всего, необходимо длительно растирать его по поверхности.

Эксперты считают, что дезинфицирующее средство необходимо равномерно распределить по рукам, а затем растирать его в течение полуминуты. При этом важно, чтобы средство попало на участки под ногтями и между пальцами. Специалисты отметили, что эффективность антисептика снижается, если руки грязные или жирные.