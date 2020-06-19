Турецкая газета «женила» Владимира Зеленского на Вере Брежневой

19.06.2020, 21:30, Новости дня

Турецкая газета Hürriyet проиллюстрировала новость о госпитализации жены президента Украины Владимира Зеленского Елены фотографией с Верой Брежневой. Как пишет «Телеканал новин 24», журналисты опрометчиво использовали кадр из фильма «Восемь лучших свиданий», где Зеленский и Брежнева играли пару.



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Одна из самых популярных турецких газет Hürriyet в своей печатной версии допустила досадную ошибку. Как пишет «Телеканал новин 24», в новости о госпитализации жены президента Украины Владимира Зеленского Елены с коронавирусом они использовали фотографию Веры Брежневой.

Журналисты опрометчиво использовали кадр из фильма «Восемь лучших свиданий», где семейную пару сыграли Владимир Зеленский и бывшая участница «ВИА Гра» Вера Брежнева.

Новость о госпитализации Елены Зеленской была опубликована и на сайте издания 17 июня. Однако сейчас там изображен только Владимир Зеленский. Вполне вероятно, что на сайте фотографию успели заменить.