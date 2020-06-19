 

Прямо на улице! – Тимур Батрутдинов всерьез планирует найти спутницу жизни

19.06.2020, 21:30, Разное

Популярный актер и ведущий Тимур Батрутдинов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о жизни в рамках самоизоляции и поделился планами на будущее. В частности, знаменитость планирует уже в ближайшее время подыскать себе спутницу жизни “прямо на улице”.
В беседе с журналистами 42-летний артист-комик признался, что карантинное “заточение” провел абсолютно безболезненно. Процесс самоизоляции, по его мнению, очень схож с обычной холостяцкой жизнью, а к ней телезвезда привык давно. На протяжении карантина он отлучался из дома лишь раз в неделю для закупки продуктов, а в остальное время – занимался дома спортом, много читал и писал, смотрел YouTube-ролики и играл на PlayStation. Впрочем, считая ранее себя социофобом, Батрутдинов неожиданно для себя открыл собственную склонность к “живому” общению и планирует уже в ближайшее время посвятить этому больше времени. Более того, он анонсировал поиск для себя спутницы жизни, заключающийся в поездках на велосипеде по разным общественным местам, например, выставкам, концертам и кафе. Именно в таких условиях актер и планирует найти себе невесту. “Прямо на улице!” – заинтриговал многочисленных поклонниц комик.

К слову, Тимур Батрутдинов также упомянул о том, что за время карантина успел освоить специальную программу для создания музыкальных треков. Учитывая этот факт, кумир соотечественниц призвал всех к ожиданию его собственных песенных композиций. Об этом пишет интернет-издание 7days.ru.



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