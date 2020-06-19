В ВОЗ не исключили европейские корни пекинского вируса

19.06.2020, 21:30, Новости дня

Вирус из Пекина действительно похож на европейский штамм, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Несколько последовательностей вируса были загружены Пекином. Как мы понимаем, вирус близко связан с европейским штаммом», – передает РИА «Новости» ее слова.

Кроме того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что это не указывает на то, что сам вирус мог изначально происходить из Европы.

«Нужно быть аккуратными, когда мы говорим о европейском штамме вируса. Штаммы циркулируют по всему миру. К примеру, если вы поедете в Нью-Йорк, любой вирус, который там будет найден, может иметь европейское происхождение. Даже в Японии есть импортированные случаи из Европы», – отметил он.

По его мнению, этот факт «не указывает на то, что вирус происходит из Европы, а скорее всего, указывает на то, что вирус может быть завезен в Пекин извне».

Он также отметил, что уверенность в экспертов ВОЗ вселяет тот факт, что, скорее всего речь идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку.

Ранее центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ последовательность генома найденного на оптовом рынке Пекина штамма коронавируса.