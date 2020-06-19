Новая вакцина против одной из онкоболезней прошла первые клинические испытания

19.06.2020, 21:30, Разное

Американские исследователи рассказали об окончании двух первых фаз клинических испытаний новой методики вакцинации от мантийноклеточной лимфомы. Разработанная учеными вакцина против считающейся неизлечимой болезни сгенерирована на базе собственных опухолевых клеток пациентов.

Ученые-биологи, представляющие Стэнфордский университет, стали разработчиками вакцины против рецидивов мантийноклеточной лимфомы (МКЛ), основой которой являются опухолевые клетки больных. Первоначально лекарство было опробовано на мышах, а затем группа из 47-ми пациентов с МКЛ, достигших ремиссии, получила инъекции с использованием их же клеток и нагруженной олигонуклеотидами. Сообщается, что схема вакцинации была безопасной и не вызвала побочных эффектов. Примечательно, что в итоге у 40% пациентов образовалась совокупность иммунных клеток, способных осуществлять непосредственную атаку и уничтожение раковых клеток.

По словам Рональда Леви, одного из автора исследования, результаты научной работы подтвердили возможность безопасной реализации вакцинирования опухолевыми клетками, обеспечивающей “превосходный клинический результат”. Об этом пишет издание Journal of Experimental Medicine.